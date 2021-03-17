Balıkçılara barınak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Melet Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktada balıkçılık yapan vatandaşlar için barınak inşa ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemesiyle birlikte yeşil alanlar, rekreasyon alanları, yürüyüş yolları ve parkların da kazandırılacağı ırmakta harabe bir alanı barınak olarak kullanan balıkçılar içinde modern bir ortam hazırlanıyor. Melet Irmağı değişimi ve dönüşümüyle Ordulu vatandaşlar tarafından takdir toplarken, bölgede balıkçılık yapan vatandaşlar tarafından da büyük destek görüyor.

Bu zamana kadar çeşitli sebeplerden dolayı bölgede sıkıntı çektiklerini ifade eden balıkçılık yapan vatandaşlar, “Buraya kimse gelip gitmezdi ama artık yapılan çalışmalarla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde burası çok değer kazanacak” diye konuştular.

Balıkçı vatandaşlar şöyle konuştular:

“Balıkçılar olarak burada bu zamana kadar birçok sıkıntı çektik. Irmak bakımsız ve atıl bir vaziyetteydi. Aynı zamanda biz balıkçılar olarak bu bölgede çeşitli sebeplerden dolayı ırmak ağzında oluşan sıkıntılarla denize çıkmamız zor oluyordu. Ancak Başkanımız Hilmi Güler'in buraya gelerek yaptığı tespit çalışmaları ve bizimle istişareleri sonucu burada ciddi bir çalışmalar başlattı. Buraya kimse gelip gitmezdi ama artık yapılan çalışmalarla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde buralar çok değer kazanacak. Burada çok güzel bir çevre düzenlemesi yapılıyor. Ordu'ya çok büyük katkıları olacak. Proje şu an ki haliyle bile çok güzel oldu. Ordu'nun güzelliğine güzellik katacak proje de balıkçıları da düşünerek projeye dahil eden Başkanımıza ve Ordu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.”