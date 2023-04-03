Balıkçıların yüzü palamut ile güldü

1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren Ordulu balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle palamut ve mezgit avından çok memnun olduklarını belirttiler.

Türkiye'de denizlerde 2022-2023 av sezonu 15 Nisan itibariyle kapanıyor. Balıkçı Uğur Aygün, "Geçen yıllara göre havalar sıcak geçiyor. Hamsiler de buna bağlı olarak sıcak sulara gelmiyor. Aynı zamanda palamut balığı çok olduğu zaman hamsi olmuyor. İklim şartları bizleri olumsuz şekilde etkiliyor. Palamut balığı ise bu yıl yüzümüzü güldürdü” dedi.

Balıkçılardan Yusuf Aktaş ise, “Palamut yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarda uygun fiyatlara sofralarına palamut götürdüler. Hamsi için aynı sözleri söylemek mümkün olmadı. İstenilen seviyede av gerçekleşemedi. Bu durum da fiyatlara olumsuz olarak yansıdı. Genel olarak bakarsak sezona orta seviyelerde geçti” diye konuştu.