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Balkonda mahsur kalan karabatak kuşu kurtarıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir evin balkonunda mahsur kalan karabatak kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evin balkonunda mahsur kalan karabatak kuşu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


İlçenin Evkaf Mahallesi'nde Volkan Budan isimli kişi sabah kalktığında balkonunda karabatak kuşunun olduğunu fark etti. Önce kendi imkânlarıyla kuşu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışsa da karabatak kuşu buna izin vermedi. Budan daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hemen olay yerine gelerek gerçekleştirdiği başarılı operasyonla karabatak kuşunu kurtardı.


İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten ev sakini Volkan Budan, “Sabah kalktığımızda çocuklar balkonda sıkışmış şekilde karabatak kuşunu görmüşler. Ben denedim kurtarmak için fakat gagası ile saldırınca durumu Fatsa itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekipler de hemen gelerek kuşu kurtardılar” diye konuştu.

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