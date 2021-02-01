BALMER'de yeni dönem

Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu'da arıcılık ve bal sektörü yeniden hareketlenmeye hazırlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 12 Nisan 2019 tarihinde Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte ziyaret ettiği, ekonomik problemler sebebiyle kaderine terkedilen, adeta ‘adı var kendi yok' hükmünde bulunan BALMER'i yeniden üretime kazandırarak binlerce arıcıya umut oldu. BALMER'in yeniden çalışmaya başlaması bal ve arıcılık sektörünü sevindirdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, bal paketlemesini Ordu'da yapıyor

2019 yılı Mayıs ayında göreve gelmesinin hemen ardından ilçelerde eğitim kursları düzenleyerek Ordulu kadınları katma değeri yüksek arı sütü üretimine de yönlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Avrupa Birliği ile 2009 yılında sözleşmesi imzalanan, temeli 2012 yılında atılan ve 2017 yılı itibariyle tamamlanan 10 milyon euroluk bal tesisi olan ancak son dönemde yaşadığı ekonomik problemler sebebiyle üretimini durduran BALMER'in yeniden faaliyete geçmesini sağladı.

Başkan Güler, önceki hafta Ordu'ya gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Erol Apaydın ve Ordu Tarım Kooperatif Müdürü Engin Gültekin ile görüşmesinin ardından Genel Merkez yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrasında ilk etapta 220 ton balın Ordu'da BALMER tesislerinde paketlenmesi kararı alındı.

17 Bölge Birliği,1625 birim kooperatifi bulunan 1 milyon 100 bin çiftçi ortağına sahip Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ülke genelinden aldığı balların paketlemesine BALMER'de başladı.

BALMER'in yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte hem BALMER hem Tarım Kredi Kooperatifleri, Ordulu arıcılardan bal satın alma faaliyetlerine ağırlık verecek.