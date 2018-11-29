Barajdan asrın projesine uzanan yol

Ordu'dan başlayarak Sivas, Kayseri, Osmaniye ve Adana'ya kadar uzanan ve Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini birleştiren ‘asrın projesi' 600 km'lik Karadeniz-Akdeniz otoyolu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi Güler'in önemli rol oynamasıyla tamamlanma aşamasına geldi.

2002-2009 yılları arasında 7 yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Mehmet Hilmi Güler, bakan olmasının henüz birinci ayında yerli enerji kaynaklarına ağılık vermek amacıyla baraj projeleri uygulamaya başladı. 1978 yılında Türkiye-Japonya ilişkileri kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile Japon JİCA örgütü arasında Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki su kaynaklarını enerjiye dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen, ilk temeli 1992 yılında dönemin hükümeti tarafından atılan ancak bir yıl sonra fiziki tamamlanma oranı yüzde 3 iken inşaatı durdurulan Topçam Barajı, 2002-2009 yılları arasında 7 yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Mehmet Hilmi Güler döneminde ilk el atılan yatırımlardan biri oldu.

Baraj yolu, asrın projesine dönüştü

Baraj alanını incelemek için bölgeye geldiği sırada gerek dolgu ve inşaat malzemesi, gerekse elektrik üretimi için gerekli olan türbin, salyangoz, santral malzemeleri gibi büyük aksamları götürecek olan ağır vasıtaların mevcut 5 metrelik karayolundan gidemeyeceğini gören Güler, baraj özel bir yol açtırarak barajın yanısıra Osmanlı padişahı Abdülhamit'in çizdirdiği ve Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan asırlık Dereyolu projesini hayata geçirme talimatı verdi. DSİ tarafından başlatılan çalışma sonunda baraj inşaat alanına malzeme getirilmesi amacıyla Karadeniz'in en sert ve engebeli coğrafyasında dağlar delinerek ilk etapta 13 tünel açıldı. Bu yol ile Topçam barajı inşaatı başladı ve 6 yıllık bir süre içerisinde bitirildi. Çalışma bittiğinde 122 metre gövde yüksekliğine sahip olan ve enerji üretimine hazır hale getirilen barajda su tutma işlemi sonunda 910 metre derinliğe ve 3 bin kilometrekare alana ulaşan bir göl ortaya çıkarıldı.

Topçam Barajı enerji üretim aksamlarının montajının tamamlanmasının ardından 2016 yılı Aralık ayında ilk ünite enerji üretmeye başladı. 2017 yılı Ocak ayında 2. ünitenin devreye alınmasının ardından Mart ayında da 3. ünitenin devreye girdi. Topçam Barajı bugün yılda 200 milyon kilovat saatlik bir enerji üretimi ile 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Baraj gölünde de ayrıca havuz balıkçılığı yapılıyor.

İkinci hamle: Karadeniz-Akdeniz birleşiyor

Baraj gövdesinin bitirilmesinin ardından M.Hilmi Güler, yeni bir proje hazırladı. Hazırlanan projeye göre; Karadeniz-Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi Ordu, Ulubey, Mesudiye, Koyulhisar, Doğanşar, Hafik, Sivas, Şarkışla, Pınarbaşı, Göksun, Andırın, Kadirli güzergahını takip ederek Osmaniye'ye ulaşıyor, buradan da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Hatay otoyolu kavşağına bağlanmasına karar verildi. Karadeniz'i önce Akdeniz'e buradan GAP'a bağlayacak olan bu proje daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, projeyi sahiplenerek Sivas-Kayseri-Osmaniye-Adana arasındaki güzergahların yapımına hız verdi. Ordu-Sivas arasındaki güzergah ise Karadeniz'in engebeli ve zorlu coğrafyasında inşa edildiği için zaman aldı. Bu etabında gelecek yıl bitirilmesiyle Abdülhamit'in 142 yıllık rüyası gerçekleşmiş olacak.

Öte yandan 2009 yılı Mayıs ayında Mehmet Hilmi Güler'in Bakanlıktan ayrılmasının ardından yavaşlayan Topçam Barajında enerji üretim aksamlarının montajının tamamlanmasının ardından 2016 yılı Aralık ayında ilk ünite enerji üretmeye başladı. 2017 yılı Ocak ayında 2. ünitenin devreye alınmasının ardından Mart ayında da 3. ünitenin devreye girdi. Topçam Barajı bugün yılda 200 milyon kilovat saatlik bir enerji üretimi ile 100 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Baraj gölünde de ayrıca havuz balıkçılığı yapılıyor.