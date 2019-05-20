Barış elçileri Fatsa'da

Kaptanlığını Neşe Hasipek'in yaptığı, yedi mürettebatın olduğu Bodrum Marina isimli yat 19 Mayıs 1919'un 100. yılına ithafen 23 Nisan'da Bodrum'dan barış için yola çıktıktan 26 gün sonra Ordu'nun Fatsa ilçesine demir attı.

AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte Fatsa Limanı'na giderek Bodrum Marina isimli yatın mürettebatını ziyaret ettiler.

Barış temasıyla yola çıkan kadın gezginler, Türk karasu sınırları içerisinde yer alan en uzun sahil güzergahı olan Bodrum-Hopa parkurunu tamamlamayı hedefliyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar çok anlamlı olan barış temasıyla yola çıkan Bodrum Marina isimli yatın mürettebatını kutlayarak, “Kendilerini ilçemizde görmekten çok mutlu olduk. Misafirlerimizin herhangi bir ihtiyaçları konusunda her türlü desteği verebileceğimizi ifade etmek isteriz” diye konuştu.