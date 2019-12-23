Baro Başkanı Poyraz: “Katilin cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ordu Barosu Başkanı Murat Poyraz, Cere Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un ilk duruşmasının ardından basın açıklaması düzenledi.

Ordu'da, 3 Aralık tarihinde evine gireceği esnada katil Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ceren Özdemir'in katilinin ilk duruşması, Ordu Adliyesinde görüldü. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevinde mahkum olan ve duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağlayan katil Arduç, geçtiğimiz yıllarda 2 kere tecavüze uğradığını bu nedenle insanlardan tiksindiğini, intikam almak için bu suçları işlediğini söyledi. Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılandığı dava, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesi için 20 Ocak 2020'ye ertelendi.

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklamasında bulunan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, "Sabah Ankara'dan Orduya Ceren Özdemir'in davasını takip etmeye gelirken 2 kadın cinayetinin haberini öğrenerek geldik. Her geçen gün artan ve artık sayılarını sayamadığımız kadın cinayetleri ile karşı karşıyayız. Bütün mahkemelere de gördüğümüz sanıkların sözleşmiş gibi aynı ifade kullanıyor olması. Bu davada da sanık, bu davadan ne kadar az ceza alabilmenin yollarını kendince aramıştı ve akli sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Ceren Özdemir cinayeti sadece kadın cinayeti olma ötesinde kadınların sosyal hayatta var olması için yapılmış bir darbedir. Ceren Özdemir hiç tanımadığı bir erkek tarafından öldürüldü. Dolayısıyla bütün kadınlar sokakta dolaşabilme özgürlüğünden bu cinayetle mahrum edildi. Biz bu davanın da takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

“İlk ifadelerini reddetti”

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, Özgür Arduç'un ilk ifadelerini reddettiğini belirterek, “Van özel güvenlikli cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Sanık savunmasında emniyet ve savcılık aşamasında vermiş olduğu ifadeleri baskı altında verdiğini ve içeriğini kabul etmediğini beyan etti. Akıl rahatsızlığı olduğunu, bu suçları elinde olmadan işlediğini ve tedavi görmek istediğini söyledi. Bu konuda kendisinin de talebi oldu. Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) anlamında görevlendirdiğimiz sanık müdafisi meslektaşımız sanığın bu talebini mahkemeye arz etti ve takdir ve değerlendirmeyi de mahkemeye bıraktı” dedi.

Sanık Arduç'un, cezai ehliyetinin olup-olmadığı noktasında Van Adli Tıp Kurumuna sevk edileceğini aktaran Baro Başkanı Poyraz, “Mahkeme sanığın 2005 yılında işlemiş olduğu eylem nedeniyle bir adli tıp raporu mevcut ve bu raporunda da cezai ehliyetinin bulunduğuna ilişkin kanaat var ise de aradan geçen yıllar içerisinde sanığın durumunun değişme ihtimali ve olası bir mahkumiyet halinde, istinaf, Yargıtay aşamalarında bu durumun bir eksiklik olarak değerlendirilmemesi amacıyla sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun 32. maddesinde belirtilen şekilde ‘cezai ehliyetinin olup-olmadığı' noktasında Van Adli Tıp Kurumu'na sevki ile rapor aldırılmasına karar verdi” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına, diğer illerin baro başkanları, kadın platform dernekleri de eşlik etti.