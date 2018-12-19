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'Baş Belaları' Fatsa'da sahnelendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde "Baş Belaları" isimli tiyatro sahnelendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Baş Belaları" isimli tiyatro sahnelendi.


İrfan Kangı tarafından yönetilen ve Yosi Mizrahi, İpek Tanrıyar, Dost Elver gibi usta oyuncuların rol aldığı "Baş Belaları" adlı tiyatro oyunu, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında sergilendi. Eğitim-İş Fatsa Temsilciliğinin Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında organize ettiği Baş Belaları, Fatsalı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. İzleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan oyun izleyenleri de kahkaha boğdu.

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