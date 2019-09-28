İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baş: “İnşaatlarımız çok hızlı ilerliyor"

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Fatsa ilçesine gelerek inşaatı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.


Fatsa ilçesindeki incelemeleri sırasında okulları da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, “İnşaatlarımız çok hızlı ilerliyor. Ordu ilimiz başarılı bir şekilde eğitimde hedefine devam ediyor. Eğitimde hedefi olan bir il olarak tüm ilçelerimizle kadrolarımızla başarıya odaklandık” dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş'a Fatsa'daki eğitim yatırımları ile ilgili bilgiler veren Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “İnşaatlarımız bittiğinde tüm ilçede tekli eğitime geçeceğiz ve öğrencilerimiz bu duruma en çok sevinenler olacaktır. Bol sosyal faaliyet ve kültürel etkinlikle her alanda başarılı olmayı amaçlıyoruz. Sporcu sayımızda çok olmasına rağmen daha fazla lisanslı sporcuların yetişmesi adına gerekli talimatları ilgili müdür ve öğretmenlere aktardık. Amacımız kaliteli eğitimdir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.