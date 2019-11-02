Başarılı sporcu öğretmenler yemekte bir araya geldi

Türkiye Öğretmenler Kupası'nda il genelinde derece yaparak bölge elemelerine katılacak okul takımları İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonda bir araya geldi.

Fatsa Öğretmenevinde düzenlenen yemek organizasyonuna Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve spor müsabakalarında derece yapan okul takımları katıldı.

Yemek organizasyonunda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş sporcu öğretmenlere hitaben birer konuşma yaptılar.

İlk konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş gerçekleştirdi. Tekinbaş, “Özellikle sportif faaliyetlerde il olarak biz iddialıyız bu iddiamızın öğretmenlerimizin bölge Şampiyonasında da bizi desteklemesi lazım. Biz öğretmenlerimizi destekliyoruz yani bu turnuvaya katılmış olmak için katılma taraftarı değilim. Biz sizden şampiyonluk bekliyoruz altını çizeyim. Elimizden gelenin en iyisini yapmak adına bu çalışma içindeyiz bize düşen bir görev olduğunda ben ve ekip arkadaşlarım sonuna kadar yanınızdayız. Basketbol, masa tenisi futsal ve voleybol dalında bölge Şampiyonasına gidiyoruz. Tabii 7 branşın 4 tanesinin Fatsa'dan olması da farklı bir durum aslında ama iltifat marifete tabiidir demek ki arkadaşların bir marifeti var ki bu iltifatı gördüler. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, “Sürekli dile getiriyoruz. Bugün gerek ilçemize gerek ilimizi temsil noktasında başarılı öğretmenlerimizin bu yarışın içinde olması bizleri gururlandırıyor. İnşallah Türkiye şampiyonasından da gelecek başarılı sonuçlarla birlikte sizlere güzel bir ödül töreni ile güzel ödüller takdim ederiz. Ben hepinize ayrı ayrı başarılar diliyor teşekkür ediyorum her zaman spor camiasının yanında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekinbaş, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'a üzerinde ismi yazan 52 numaralı forma hediye etti.