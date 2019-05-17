Başarılı sporcular gururlandırdı

Dünyada ve Türkiye'de düzenlenen turnuva ve şampiyonalarda başarılı dereceler elde eden Ordulu sporcular yüz güldürdü.

Ordu'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde gösteri yapacak olan Türkiye'nin çeşitli illerinde yüzme, softbol, wushu, boks, judo branşlarında düzenlenen turnuvalarda derece giren Avrupa ve Dünya Taekwondo Şampiyonu sporcular ve antrenörleri Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, başarılı sporcuları ve antrenörlere hediyeler takdim ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Genç, “Elde edilen başarıdan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dünyada ve Türkiye'de yüzme, softbol, wushu, boks, judo branşlarında düzenlenen turnuvalarda derece giren sporcular önemli başarılar elde ederek Ordu'ya dönmüştü.

26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ‘5. Avrupa Şampiyonası Wushukungfu turnuvasında Gamzenur Sarı, Oya Kömürcü, Gülnihal Çarkaci, Feyza Kevser Kurt Avrupa ikincisi olmuştu.

27-29 Nisan Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen

Bedensel Engelliler Yüzme şampiyonasında Kazım Agah 1., Judo'da 3-5 Mayıs Ankara'da düzenlenen Okul sporları Türkiye Yıldızlar şampiyonasında Resul Yalnız (60kg) 3., Gülsüm Ağaç (+63kg) 3.,Boksa'ta 2-7 Mayıs 2019 Yozgat'ta düzenlenen Boks Türkiye Şampiyonsında Liselerarası A katorisinde

Ahmet Şenol (91kg), Türkiye 1.si, Buğra Efe Bayramiç (49kg) Türkiye 3.sü, 15-18 Nisan 2019'da Mersin'de düzenlenen Liselerarası B kategorisinde Ahmet Şen (+80kg) Türkiye Üçüncü, Tolgahan Aktaş (63kg) Türkiye üçüncüsü olmuştu.