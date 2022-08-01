Başhekim Delier: "Korona virüs vaka sayıları yeniden artışta"

Alper Delier, son günlerde korona virüs vakalarında artış olduğunu, kovid servisini yeniden açtıklarını söyledi.

Başhekim Dr. Alper Delier, vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle hastanede bulunan kovid açtıklarını, yoğun bakım ünitesinde de hastaların yattığını belirtti. Yükselişin bu şekilde devam etmesi durumunda eski vaka sayılarına ulaşılacağını, vatandaşların toplu alanlarda maske takması gerektiğini ifade etti.

Başhekim Delier, yaptığı değerlendirmede, “Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi ilçemizde de vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Pandemi polikliniğini yeniden açtık ve ekibimiz gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz toplu alanlarda çok fazla durmamaları ve hijyene dikkat etmeleridir. Toplu alanlarda maske takmaları ve sosyal mesafeleri korumaları sağlık açısından kendileri için önem taşımaktadır. Hep birlikte önceki zamanda atlattığımız gibi bizler dikkatli olursak yine aynı başarıyı sağlamış oluruz” diye konuştu.