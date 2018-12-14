Başhekim Yılmaz: “Ağır hastaların il dışına sevk olmalarına gerek kalmayacak”

Dr. Güray Yılmaz, kısa süre içerisinde 3. basamak yoğun bakım bölümünü açacaklarını, böylece hastanelerine başvuran ağır hastaların il dışına sevk olmalarına gerek kalmayacağını söyledi.

Hastanede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Güray Yılmaz, "Öncelikle hastanemize yeni uzman arkadaşlarımız ortopedi ve kardiyoloji branşında göreve başladı. Yaklaşık bir hafta içerisinde ise göğüs hastalıkları uzman doktorumuz da hastanemizde göreve başlayacak. Enfeksiyon hastalıkları doktorumuz Fatsa'da birkaç günlüğüne desteğe gidiyordu. Oradaki görevi bitti ve hastanemizde bundan sonra tam gün göreve devam edecek. Biz hastanemizde yoğum bakım ünitesi bölümü olarak hastalarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına yeni yoğum bakım üniteleri açmayı planladık. Elimizdeki mevcut olan yoğun bakım ünitemizi 1. basamaktan 3. basamağa çıkarmak istiyoruz. Özellikle çok yoğun hastalarımız olan solunum ya da kalbi durmuş olan hastalarımızın takibinde bu 3. basamak çok önemliydi. Bölgemizde de bu 3. basamak yoğun bakım olarak yeterli şartları taşıyan hastane olmadığı için biz İl Sağlık Müdürlüğümüzle bir araya gelerek çalışma gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde 3. basamak yoğun bakım bölümünü açacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle hastanemize başvuran ağır hastaların il dışına sevk olmalarının önüne geçmiş olacağız” dedi.

“Hasta yakınları ile birebir ilgileniyoruz”

Hasta yakınları ve hastalar ile personel ve doktorlar olarak birebir ilgilendiklerini söyleyen Dr. Yılmaz, “Yapılan uygulamalardan hasta ve hasta yakınlarımız gayet memnun olduklarını söylüyorlar. Temizlikten yemeğine, ilgi ve alakadan hizmetine kadar bizler sıkı bir takip içerisindeyiz. Gerek personellerimize gerek ekip arkadaşlarımızla bu konunun hassasiyeti konusunda çalışıyoruz. Biz bölgemizde palet bakım merkezinde en önde gelen kurumlardan birisiyiz. Yaklaşık 24 yataklı bir palet bakım merkezimiz var. Burada bir dahiliye uzman ekibimiz ile genellikle ağır hasta ve yatalak hastalara burada bakılıyor. Ben ve beraberimde olan diyetisyen arkadaşımız ve dahiliye uzman arkadaşımızla beraber haftada bir bu hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Diyaliz cihazlarımızı değiştiriyoruz. Bizlerin amacı Ünye'ye hizmet etmektir. Hastanemizde doktor eksikliği olarak nöroloji bölümünden bir doktorumuz var ancak ikinci bir doktora daha ihtiyacımız var. Kadro açtırabilirsek eğer hastanemizde çeşitli branşlarda çalışmak isteyen çok arkadaşlarımız var. Hastanemizde gerek personel olarak gerek dışarıdan gelen hastalar olarak çok büyümeye başladı” şeklinde konuştu.