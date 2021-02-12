Başkan Akar'ın çağrısı ses getirdi

Ordu'nun Ünye ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar'ın 'marketlerdeki elektronik eşyaların kaldırılması' çağrısına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da destek çıkarak yeni bir karar alındı.

Yeni alınan karar doğrultusunda alışveriş merkezleri ve zincir marketlerle ilgili önemli düzenlemeler geliyor. Buna göre, zincir gıda marketlerinde sigara, mobilya, cep telefonu ile elektronik ve beyaz eşya satılamayacak. Uzun zamandır sesini Cumhurbaşkanı'na duyurmaya çalışan Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Yeni düzenlemeyle beraber alışveriş merkezleri, zincir gıda marketlerinde sigara, mobilya, cep telefonu ile elektronik ve beyaz eşya satılamayacak. AVM ve zincir marketlerin kurulmasında ve satışı yapılacak ürünlerde değişikliğe gidiliyor. Tabii, yerel esnaflarımızda bu düzenlemeyle beraber kendi iş yerindeki elektronik eşya satışında rahatlama olacak. Yeni düzenlemeyle bir yere market açılırken nüfus yoğunluğu dikkate alınacak. Zincir marketlerle bakkal, büfe ve market arasında en az 200 metre mesafe aranacak. Brüt iş yeri alanı 200 metreden fazla olmayacak. Alışveriş merkezleri arasında mesafe şartı aranacak. 2 alışveriş merkezi arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak. Hazırlanan bir diğer taslağa göre zincir gıda marketlerinde sigara, mobilya, cep telefonu ile elektronik ve beyaz eşya satılamayacak. Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir marketler pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak. Raflarının yüzde 1'i, coğrafi işaretli ürünlere ayrılacak. Düzenleme ile zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor" dedi.