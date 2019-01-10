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Başkan Aktepe gazetecilerle buluştu

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.


Başkan Muharrem Aktepe, yemekte yaptığı konuşmada gazetecilere davetlerine icabetlerinden dolayı teşekkür ederek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanlarımız ile bir araya gelmek istedik. Basın çalışanlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yoğun iş temposu nedeniyle her zaman bir araya gelemiyoruz ama özel günlerde bir arada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla böyle bir akşamda, güzel bir sohbet ortamında buluşmak beni çok mutlu etti. Bu vesile ile Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, konuşmasının ardından basın çalışanlarına günün anısına hedeyeler takdim etti.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeği topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.


Fatsa Belediyesi Spor Kompleksinde gerçekleşen yemekte Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da hazır bulundu.

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