Başkan Aktepe, özel çocuklara forma hediye etti

Başkan Aktepe formaları verirken öğrencilerin mutlulukları gözlerden kaçmadı. Başkan Aktepe formaları öğrencileri kendi elleri ile giydirdi.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Seniha Demir Dolu ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'ye teşekkür ederek, “Fatsa Belediyespor'un çocuklarımıza forma hediyeleri vardı. Güzel formalar için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile öğrencilerimizin sorunları ile ilgili başkanımızla sohbet ettik, ihtiyaçlarımızı belirttik, tekrar teşekkür ediyoruz ve her zaman kendisini yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “Bugün özel çocuklarımızla birlikte olmak istedik. Bizleri ağırlayan okul müdürümüz Seniha Demir Dolu hanımefendiye okul aile birliği başkanımıza ve öğrenci velilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bugün Fatsa Belediyesporumuzun formalarını hediye ettik. Okulumuzun bazı eksiklikleri var bu eksiklikleri okulumuz idaresi ile konuştuk. Bu sorunlarla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim içinde keyifli bir gün oldu. Ben tekrar hem hocamıza ve öğrenci ailelerine teşekkür ediyorum. Okulumuzun eksiklerini giderdikten sonra tekrar bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven de, “Çocukların mutlu olması bizleri daha çok mutlu etti. Bu etkinlik benim için ayrı bir önem ayrı bir keyif oldu, çok güzel vakit geçirdik. Benim adıma da çok güzel anı oldu” şeklinde konuştu.