Başkan Aktepe personellerle vedalaştı

Belediye meclis toplantısında daire içerisinde çalışan personellerle vedalaşan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “Benim hakkım hepinize helal olsun, sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum” dedi.

Yaptığı konuşmada sözlerine bütün personele teşekkür ederek başlayan Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, “15 yıl boyunca sizlerle birlikte görev yaptım. Bir kısmınız bizden önce, bir kısmınız da bizimle birlikte göreve başladı. 15 yıl boyunca belediyemizde görev yaparken zaman zaman kalbinizi kırmış olabilirim, zaman zaman sert çıkmışızdır ama hiçbir zaman yapmış olduğumuz bu davranış ne sizin kişiliğinize ne de karakterinize, işin gerekliliği için yapmışızdır. Benden yana hakkım varsa helali hoş olsun, sizlerden yana varsa hakkım helallik istiyorum. Bundan sonraki süreçte hepinize kolaylıklar diliyorum yeni gelecek arkadaşlara bizlere olduğu gibi onlara da yardımcı olursunuz” dedi.

Hepinizden memnun ayrılıyorum diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Aktepe, “Allah razı olsun bundan sonraki süreç sizler için hayırlı olur inşallah. Bizim belediyecilik görevimiz bitiyor, yöneticilik görevimiz bitiyor ama yine Fatsa'da yaşamaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Eğer ihtiyaç olursa bizim gücümüzün yettiği bir şey olursa muhakkak size yardımcı olmaya çalışırım. Çok fazla söylenecek söz yok. Dediğim gibi ben 40 yaşındayım. Belediyeye geldiğimde 25 yaşındaydım benden küçük belediye çalışanı yoktu. Belediyede en küçük bendim. Hayatımın hemen hemen yarısını belediyeye vermiş oldum. 15 yıl uzun bir zaman, benden uzun yıllarını vermiş olanlar var ama dediğim gibi 25 yaşında yönetici olarak burada göreve başladım. Elimizden geldiğince alnımızın akıyla buradan ayrıldığıma inanıyorum. Eksiklerimiz hatalarımız yanlışlarımız olmuş olabilir. Hepimiz neticede insanız yanlış yapmış olabiliriz. Yine devir teslim töreni de son kez yine bir araya da olacağız tekrardan hepiniz hakkınızı helal edin benden yana helal olsun” diye konuştu.