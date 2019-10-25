Başkan Ankara'dan mutlu döndü

Ünye'de yapılan ve yapılacak olan bir dizi çalışmaların takibini yapmak ve destek taleplerinde bulunmak üzere Ankara'da temaslarda bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, çalışma ziyaretinin ardından ilçeye döndü.

Beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan'la birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri ve bürokratları ziyaret ederek Ünye'de yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar için destek isteyen Başkan Tavlı, Ünye dönüşünde yaptığı açıklamada, ziyaretlerin faydalı geçtiğini, yatırımlar konusunda siyasi iradenin yanlarında olduğunu söyledi.

“Genel Başkanvekilimiz Ünye konusunda çok hassas”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un Ünye konusunda hassas olduğunu ifade eden Tavlı, şunları söyledi:

“Ünye'de yapılan ve yapılacak olan yatırımlara ilişkin destek ziyaretleri kapsamında, AK Parti Ünye İlçe Başkanımız Sayın Kenan Selim Argan'la birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Ziyaretler kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Ünyeli hemşerimiz Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Kendisiyle ilçemiz üzerine sohbet ettik. Hemşehrilerimizin selamını kendilerine ilettik. Kendileri de hemşehrilerine selam gönderdi. Sayın Genel Başkanvekilimiz bizlere, Ünye konusunda hassas olduğunu, ilçede yapılacak olan her türlü yatırım için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Sayın Genel Başkanvekilimize desteklerinden dolayı Ünyeliler adına teşekkür ediyorum”

“Turizm Bakanımızla Ünye'mizin turizm yatırımlarını konuştuk”

Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'un ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Ünye'deki turizm yatırımları konusunda destek istediklerini belirten Başkan Tavlı, “Ünyemizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, yaşatılması, yatırıma dönüştürülmesi ve Ünye Kalesi'nin 3. ve 4. etap restorasyon çalışmaları ile Kültür Merkeziyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin istişare edip, Sayın Bakanımızın desteklerini istedik. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Kendileri yapılacak olan çalışmalar için destek olacağını belirtti. Sayın Bakanımıza bizleri kabul etmesinden ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz.” diye konuştu.

Tavlı, açıklamasında ayrıca, Ankara ziyaretleri kapsamında TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem'i de ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.