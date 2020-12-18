Başkan Arslan'dan "Yerel esnafa sahip çıkın" çağrısı

Başkan Fatih Arslan, pandemi sürecinde ciddi sıkıntılarla karşılaşan yerel esnafın sahiplenmesini istedi. Yerel esnafın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Arslan, “Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün yerel esnafa sahip çıkma günüdür” dedi.

Başkan Arslan, “Özellikle normalleşme sürecine yakın bir zamanda yaşanan pandemi ve beraberinde getirilen kısıtlamalar ne yazık ki yerel esnafı zorlamaktadır” diye konuştu.