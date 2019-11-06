Başkan ‘Beyaz Masa'da: “Alo, ben Hilmi Güler”

Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların talep ve önerilerini halk gününün ardından bu kez Beyaz Masa'da cevapladı.

Kimi zaman yaptığı ziyaretlerle kimi zaman halkla birebir yaptığı özel görüşmelerle vatandaşların sorunlarına ve taleplerine kulak vererek gönül köprülerini pekiştiren Başkan Güler, bu anlamda bir adım daha attı. Başkan Güler, halkın sorunlarının çözüme kavuşması için hafta içi her gün 16.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarla birebir yaptığı görüşmelerin ardından şimdi de fırsat buldukça Beyaz Masa'dan halka kulak veriyor.

Vatandaşlar inanmakta güçlük çekerken Başkan Güler, halkın sorunlarını titizlikle dinleyerek taleplerini not alıyor. Halka direkt hizmet için bu tür uygulamaların halka olumlu dönüşleri olduğunu ifade eden Başkan Güler, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halk odaklı, halka dokunan çalışmalara önem verdik. Vatandaşlar bizimle direk görüştüğünde daha mutlu oluyor. Biz de bu bağlamda halk günleri ile sorunlarına bir nebze çözüm getirdik. Şimdi de zaman zaman Beyaz Masa'yı arayan vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinliyorum. İlk etapta beni duyan vatandaşlarımız buna oldukça şaşırıyor ancak bir o kadar da hoşlarına gidiyor. Onlar mutlu oldukça yaptığımız iş bize de mutluluk veriyor” dedi.