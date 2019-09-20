Başkan Güler'e Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

"Çöpsüz bir Fatsa, meydanı güzel bir Fatsa"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler Fatsa ilçesi ziyaretinde vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümlenmesi konusunda yetkili birimlere talimat verdi. Başkan Güler, “Biz hizmet için geldik. Burada bütün mesele hizmet etmek. Hep dediğim gibi ‘Bir şey olmak için değil, Bir şey yapmak için buradayız ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah” dedi.

Fatsa'nın çöp sorunu ve yol problemi başta olmak üzere tüm sıkıntıların çözüleceğini belirten Hilmi Güler, “Burada çözmemiz gereken sorunlar yüzeysel değil, kökten çözülecek sorunlar. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. En kısa zamanda Meydan Projesi de bitecek. Fatsa güzel bir meydana kavuşacak. Çöpsüz bir Fatsa, meydanı güzel bir Fatsa ve ilave olarak da deniz kullanan bir Fatsa olacak. Bu kadar güzel bir ilçemiz varken bütün imkanlarından yararlanılması lazım. Önce işin ekonomik boyutunu ele alacağız. Ordu vilayetinin toprağının yarısı kadar denizi var. Allah bize Konya Ovası gibi deniz vermiş. 6 bin km toprağımız ve 3 bin km denizimiz var. Yani Fatsa'nın yarısı kadar denizimiz var ve boş duruyor. Fatsa'ya denizden bakmak lazım ve denizi kullanmamız lazım. Balıkçılık dahil bütün yatırımları yapan tekneleri faaliyete geçireceğiz. Limanı daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Ünye ve Fatsa Limanı'nın hakkını veremiyoruz. İhracatımızı başka illerden yapmak yerine kendi yaşadığımız yerde yapacağız. Bunlar bizim işimiz hayvancılık, tarım, fındıkla ilgili bütün çalışmalar bizim işimiz. OSKİ Genel Merkezini Fatsa'ya getirdik. Su problem olmaktan çıkacak. Bu devirde artık bulanık su bize yakışmıyor. Bunları toparlayacağız. Yollar konusunda Ordu yol ağı bakımından ilk üçe girmiştir. Yolların her ayrıntısını bir plan dahilinde ele alacağız” diye konuştu.