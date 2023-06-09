Başkan Güler: “Eğitime her zaman destek vereceğiz”

Mehmet Hilmi Güler, öğrencilere deneyimlerini anlatarak, eğitime her zaman destek vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile birlikte Ordu Fen Lisesi ile Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Güler, öğrencilerin durumu hakkında sorumlu öğretmenlerinden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek, gelecek planlaması yapan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin gelecek planlamalarını, çağın gereklerine göre yapması tavsiyesinde bulunan Başkan Hilmi Güler, daha sonra öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Başkan Güler, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sadece bizim değil ülkemizin hatta dünyamızın gelecek nesilleri sizlersiniz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerle bir arada olmaktan, deneyimlerimi sizlere aktarabilmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizler gibi bende bu şehirde doğdum ve bu şehirde yaşadım. Eğitim hayatımı tamamladıktan sonra önemli görevlerde bulundum. Bunlardan en önemlisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmaktı. Bu görevimde önemli çalışmalar yaptık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, petrol piyasası, jeotermal yasası gibi temel yasaların çıkartılmasında önemli çalışmalarımız oldu. Bunların haricinde rüzgar enerjisi, bor ve bunlara benzer çalışmalar gerçekleştirdik. Yine bunlar haricinde yavru vatan Kıbrıs'a su hattı döşenmesine vesile olduk. Karadeniz'de petrol aramaları gerçekleştirdik. Bunlar sadece sayabildiklerim. Bu çalışmalar haricinde ülkemiz için yüzlerce projeye imza attık. 30 Mart 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladık. Burada da önemli çalışmalar yaptık. Aslında ülkemiz için yaptığımız çalışmaların devamını şehrimizde de yaptık. Bunlardan en önemlileri yeşil ekonomiyi şehre kazandırdık. Çöpten elektrik ürettik. Yine sudan enerji üretimi ve deniz dalgasından elektrik üretim projelerini hayata geçirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz iştirak şirketlerimiz ile bu çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Kısaca ulusal baz da yaptığımız çalışmalarımızı yerelde de sistemsel olarak yerleştirerek önemli çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

Başkan Hilmi Güler, daha sonra Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği ‘İmam Hatip Şenliği' programına katılarak, öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.