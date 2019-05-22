Başkan Güler: “Koyteyner Limanı Ünye'yi kalkındıracak”

Mehmet Hilmi Güler, Konteyner Limanı ile Karadeniz-Akdeniz Yolu sayesinde Ünye'nin gelecekte kalkınma hamlesi yaşayacağını söyledi.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ve beraberindekiler, Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Ziyarette, Ünye'nin önünün açık olduğunu ve yatırımların birlikte hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Güler, “Ünye Konteyner Limanı'nın yanı sıra Karadeniz-Akdeniz yolunun geçişinde bulunan Ünye ilçemizde önemli değişimler olacak. Çok güzel çalışmaları hayata geçireceğiz. Ünyemizin, Ordumuzun ve Türkiyemizin önü çok açık. Zaten bu çalışmaları birlikte yapacağız. Ünye ve Türkiye ile ilgili projelerinizi uygulamak için şu anda özel ekipler kurduk. Önümüzdeki günlerde bir Ordu ve Ünye kalkınma ve gelişmesini inşallah birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ise Ünye Konteyner Liman'nın kendilerini heyecanlandıran bir proje olduğunu ifade ederek, “Yunus Emre Derneği olarak biz Yunus Emre'nin muhtelif yerlerdeki 9-10 mezarını ziyaret ettik. Tokat'a geldiğimizde Tokat'taki basın grubuyla toplantı yaptık. ‘Yunus Emre'ye 2 saatte zor ulaşıyoruz' diyerek yolun yapılmasını istediler. Karadeniz-Akdeniz Yolu ve Ünye Konteyner Limanı bize fazlasıyla heyecan veriyor. İlimizin Yunus Emre'nin bereketinden faydalanması için yapacağımız çalışmalar sizin desteğinizle taçlanacaktır” şeklinde konuştu.