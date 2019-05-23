Başkan Güler: “Ordu'nun konsepti değişecek”

Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da konsept değişikliğine gidilerek farklılıkların gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Otelciler ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Ali Aydın ve dernek üyelerini Büyükşehir Belediyesinde ağırlayan Başkan Güler, “Ben Ordu'nun farklılıklarını ortaya çıkartmak istiyorum. Bu farklılığı yapacak olan sizlersiniz, biz de sizlere yardımcı ve destek olacağız. Eskiyi geride bırakarak konsepti değiştireceğiz. Düşünen Ordu, üreten Ordu, yarışan Ordu'nun inşası için elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız” dedi.

“Ordu'da farklılık oluşturacağız”

Ordu'da yapılacak yatırımlarla farklılık oluşturulacağını ifade eden Başkan Güler, “Yatırımların birçoğunu Büyükşehir Belediyesi olarak biz hayata geçirecek ve Ordu'yu birlikte uçuracağız. Ordu büyük bir fırsat yakaladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve sizlerle ilişkilerimiz güzel bir durumda. Yurt dışından önemli misafirleri ağırlıyoruz. Onlar geldiklerinde yemek yedikleri bir yer olması gerekiyor. Bunların hepsini hesap etmemiz lazım. Sizin üzerinize düşen bu alandaki eksikleri gidermek. Bizim kendi özgün mutfağımıza yeni eklemeler yapılacak. En iyi balığın Ordu'da yenmesini sağlamak istiyorum. Farklı çeşit balıkların farklı şekillerde yemekleri hazırlanacak. Bizim Ordu'da bu farklılığı oluşturmamız lazım. Farklılığı yapacak olan sizlersiniz, biz de sizlere yardımcı ve destek olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ordu'nun suyu, rüzgârı ve manzarası gelir sağlayacak”

Ordu'da turizme yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Mehmet Hilmi Güler, “Teleferik çalışma saatlerini sabah erkene alıp akşam geç saatlere kadar uzattık. Boztepe'ye ulaşım sağlanan yolun onarımını belediyemizin imkânlarıyla hızlı bir şekilde yapıyoruz. Amacımız Ordu'ya hareketlilik gelmesi ve esnafla birlikte sizlerin de para kazanmanız. Çambaşı'ndaki otelin bir an önce yapılması için uğraşıyoruz. Kaynak sularını da şişelere dolduracağız. Ordu'da neden başka yerin suyu içilsin. Bu suyu sadece Ordu'da değil başka yerlerde de satabiliriz. Para kazanmaktan bahsederken suyu boşa akıtıyoruz, rüzgârı boşa estiriyoruz, manzaraları boş satıyoruz. Hepsi paraya dönecek. Bunlar kaynak yönetimi. Bu tür işleri karşılıklı paslaşacağız” diye konuştu.

“Elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız”

Eskinin geride bırakılarak yenilerin geliştirileceğini belirten Başkan Güler, “İlimizde konsepti değiştireceğiz. Eski usul geride kaldı. Düşünen Ordu, üreten Ordu, yarışan Ordu inşası için elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız. En iyi çikolatayı yapmaya çalışıyoruz. Afrika'nın Gana kentine gittim. En iyi kakao ile en iyi fındık nasıl birleştiririz bunu görüştüm. Fındık için her şeyi yapacağız. Biz yaparken siz de bize fikir vereceksiniz. Siz yöneteceksiniz ben yönlendireceğim. Biz büyük bir aileyiz. Ben en güzel şeyleri yapmak için herkesle istişare yaptım. Ordu'nun farklılıklarını çıkartmak istiyorum. Turistin gelip ilimizde kalmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Buraya gemi getirmeyi düşünüyoruz. Kruvazör nasıl gelecek? Rıhtımı uzatalım mı, uzatmayalım mı? Her şeyi yeniden ele alacağız. Bu konuda bize yardımcı olun. Mesudiye'de Orhun Kitabelerinden daha eski yazıtlar bulundu. Bunları millet görmeye gelecek. Bu konuda çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.