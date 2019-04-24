Başkan Güler: “Üreten Ordu modelini bu sergide gördük”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesi'nin düzenlediği yılsonu sergisinin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Seçim sürecinde söylediğim bir söz vardı; düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu. Üreten Ordu modelini bu sergide gördük” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK) Fatsa Şubesinde eğitim alan kursiyerlere ait çalışmaların yer aldığı yılsonu sergisi Fatsa Kültür Sarayı'nda açıldı.

Ortaya çıkan eserlerin sergilenmekle kalmayıp ekonomik anlamda kalkınmaya da katkı sunabileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Yaklaşık 4 bin kursiyerin çalışmaları sonucu mükemmel eserler ortaya çıkmıştır. Hepsi sergilenmeye layık olan eserlerden yalnızca 400'ü bu sergide yer alıyor. Emekleriniz için sizi canı gönülden kutluyorum. Bundan sonra da çok daha güzel çalışmalara birlikte imza atarak Fatsa'yı inşallah ayağa kaldıracağız. Bu eserleri üretmekle kalmayıp ekonomiye katkı sunması adına da seri üretimini hayata geçirebiliriz. Çok bereketli ve başarılı bir sergi ortaya sunulmuş. Ünye ve Altınordu ilçelerimizde de benzer çalışmalar hayata geçiriliyor. Seçim sürecinde söylediğim bir söz vardı; düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu. Üreten Ordu modelini bu sergide gördük. Şimdi yarışma sırası. İnşallah bundan sonra da yarışmaya başlayacağız. Hepinizi yaptığınız çalışmalardan dolayı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tüm kursiyerler adına konuşma yapan engelli kursiyer Nazlı Dik ise özel eğitime ihtiyaç duyan insanlara destek olunduğu için minnet duyduğunu ifade ederek, “ORMEK kursları sayesinde zamanımızı iyi değerlendirerek kendimizi her anlamda geliştiriyoruz. Burada çeşitli kurslara katıldım. Bu kurslar sayesinde üretken olabileceğimi gördüğümde duyduğum mutluluğu anlatmam mümkün değil. Burada özel eğitime ihtiyaç duyan insanların yanlarında yer alındığını gözlemekteyim. Hedeflerimize doğru ilerlememiz için bizlere sabır gösteren ve bizleri özveriyle yetiştiren öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

2015 Ekim ayı itibariyle hizmete başlayan Fatsa ORMEK merkezine 18 bin 912 kişi başvuruda bulundu. 611 kursun açıldığı Fatsa ORMEK şubesinde 13 bin 905 kursiyere eğitim verildi. Şuan 89 farklı branşta kurs açarak eğitimlerine devam eden ORMEK'in 1.961 kursiyeri bulunuyor.