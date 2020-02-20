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Başkan Güler: “Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler düşünen, üreten ve yarışan Ordu felsefesini hayata geçirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda öncelikli olarak Fatsa'nın sorunları ele alındı ve konuşuldu.


Toplantıda konuşan Başkan Hilmi Güler, “Fatsa, potansiyeli çok yüksek bir ilçemiz. Gerek kamusal gerekse bireysel planda projelerinizi getirin OBB olarak sizi destekleyelim. Bankada para tutarak büyüyemeyiz. Serveti sermayeye katıp üretime dönüştürmemiz lazım. Bu amaçla Or-Bel bünyesinde tarım ürünlerinden yazılım sektörüne kadar geniş bir yelpazede destek veriyoruz. Girişimcilerimizi her açıdan destekliyoruz. Kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar himayemize devam ediyoruz. Yeter ki uzayan kol bizden olsun. Düşünen, üreten, yarışan Ordu felsefesini hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Toplantıya Hilmi Güler'le birlikte katılan Fatsa Belediye Başkan İbrahim Etem Kibar, "Fatsamız için planlıyor, çalışıyor ve şehrimizin geleceği için üretiyoruz" şeklinde konuştu.

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