Başkan Güler'den amatör spor kulüplerine can suyu

Mehmet Hilmi Güler, spora ve sporcuya büyük destek veriyor. Başkan Güler'in göreve gelmesinin ardından amatör spor kulüplerine 15 milyon TL'yi aşkın ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Mehmet Hilmi Güler'in spora ve sporcuya verdiği katkılar artarak devam ediyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreş, taekwondo, judo, satranç, boks, kick boks, işitme engelliler güreş, bedensel engelliler yüzme, tekerlekli sandalye basketbol, bedensel engelli taekwondo, yelken ve kano olmak üzere birçok branşta lisanlı sporcusu ile şehrin gençlerini spora yönlendiriyor.

Başkan Güler amatör spor kulüplerini ağırladı

Tüm bunların yanı sıra ilde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini de ihmal etmeyen Başkan Güler, hem bu kulüplerin sorunlarını dinliyor hem de ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor. Bu kapsamda Ordu'da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile bir araya gelen ve bir toplantı gerçekleştiren Mehmet Hilmi Güler, burada kulüp yöneticilerinin talep ve önerilerini dinledi.

“15 milyon liranın üzerinde yardım yapıldı"

Amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara değinen Başkan Güler, “Göreve geldiğimizden bu yana amatör spor kulüplerine 15 milyon TL'nin üzerinde ayni ve nakdi yardım yaptık” dedi.

Spora ve sporcuya verdikleri desteklerin bitmediğini ve bugün itibari ile yeni yardımların aktarılmaya başladığını müjdesini veren Başkan Güler, “Biz spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. Ordu'da yaptığımız yatırımlarla birçok alanda önemli işlere imza attık. Denizi hayatımıza dahil ederek şehrimizi su sporları ile buluşturduk. Çok önemli tesisleri ilimize kazandırdık. Bunları yaparken amatör spor kulüplerimizi asla ihmal etmedik. Yemek, konaklama, malzeme yardımı, akaryakıt desteği ve spor malzemesi olmak üzere bugüne kadar 12 milyon 892 bin 560 TL yardım yaptık. Şimdi de 2 milyon 263 bin TL'lik yeni yardımları kulüplerimizin hesabına yatırmaya başlayacağız. Böylelikle 15 milyon TL'nin üzerinde amatör kulüplerimize yardım yapmış olduk” diye konuştu.

Amatör spor kulüpleri temsilcileri de her daim yanlarında olduğu ve kendilerine önemli desteklerde bulunmasından dolayı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.