Başkan Güler'in mesai kavramı yok

Mehmet Hilmi Güler, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarına gece yarılarına kadar devam ediyor.

7 yıl görev yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde gece yarılarına kadar çalışma sistemiyle bilinen Mehmet Hilmi Güler, aynı sistemi Ordu'da da uyguluyor. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışmalarını sürdüren Güler, gün içinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını koordine ederken ziyaretleri kabul ediyor. Akşamları ise Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerle ilgili günlük brifingler alan Güler, gece saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle yapılan çalışmaları değerlendiriyor. Yapılan çalışmaları gününde takip ederek plan ve koordinasyon sağlayan Başkan Güler, makamdan gece 03.00 gibi ayrılıyor.

Göreve talip olurken Ordu için gece-gündüz çalışacakları sözünü verdiklerini hatırlatan Mehmet Hilmi Güler, “Klasik belediyeciliğin dışına çıkarak, ekonomik, sosyal, istihdam alanlarına yönelik çalışma ve projelerimizin alt yapısını geliştiriyoruz. Özellikle tarım, turizm ve enerji konularında yatırım ve yeni istihdam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu süreçte hem sıra dışı belediyecilik yapacak, hem de ezberleri bozacağız” dedi.