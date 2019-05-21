İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güler'in mesai kavramı yok

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Hilmi Güler, sabah erken saatlerde başladığı çalışmalarına gece yarılarına kadar devam ediyor.


7 yıl görev yaptığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde gece yarılarına kadar çalışma sistemiyle bilinen Mehmet Hilmi Güler, aynı sistemi Ordu'da da uyguluyor. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle çalışmalarını sürdüren Güler, gün içinde Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını koordine ederken ziyaretleri kabul ediyor. Akşamları ise Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimlerle ilgili günlük brifingler alan Güler, gece saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle yapılan çalışmaları değerlendiriyor. Yapılan çalışmaları gününde takip ederek plan ve koordinasyon sağlayan Başkan Güler, makamdan gece 03.00 gibi ayrılıyor.


Göreve talip olurken Ordu için gece-gündüz çalışacakları sözünü verdiklerini hatırlatan Mehmet Hilmi Güler, “Klasik belediyeciliğin dışına çıkarak, ekonomik, sosyal, istihdam alanlarına yönelik çalışma ve projelerimizin alt yapısını geliştiriyoruz. Özellikle tarım, turizm ve enerji konularında yatırım ve yeni istihdam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu süreçte hem sıra dışı belediyecilik yapacak, hem de ezberleri bozacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.