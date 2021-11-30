Başkan Güler'in tarım projesi kazandırıyor

Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesiyle, kentin yüzü güldü. Kırsaldaki üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonrası verilen 12 milyon liralık yatırımlar sayesinde 15 bin üreticiye ulaşıldı. Atıl tarım arazileri yeniden üretime açıldı. Kent ekonomisine 72 milyon lira katkı sağlandı.

Ordu'da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı, spor, sosyal projeler ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu.

Topraklar bereketlendi

Dünyada ve Türkiye'de, tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen topraklar, Mehmet Hilmi Güler'in projeleriyle yeniden hayat buldu.

Kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle birlikte, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeği üreten bir güce dönüştü. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden yararlanan onlarca çiftçiyle kent genelinde topyekün bir kalkınma hamlesi başlatıldı.

İlçelerde, seracılık, sütçülük, fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da başlattıkları topyekün kalkınma hamlesiyle birlikte, 2.5 yılda 72 milyon lira katma değer sağladıklarını söyledi.

15 bin üreticiye ulaşıldı

Başkan Güler, “Stratejik bir sektör olan tarımda etkili bir şekilde yer almak amacıyla yeni ürünler ve yenilikçi yöntemlerle Ordu tarımını geliştiriyoruz. İstihdama ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız 12 milyon TL'lik yatırımlar sayesinde 15 bin üreticiye ulaştık ve il ekonomisine yaklaşık 72 milyon TL katkı sağladık. Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırıyoruz. Siyez buğdayı, patates, nohut, yeşil mercimek, mısır, soya ve diğer sebzelerle birlikte 14 bin dekar atıl tarım arazisini tekrar üretime kattık” dedi.

Birim alandan daha fazla gelir getirecek projelere ağırlık verildi

Ordu'nun tarım arazileri bakımından zengin bir il olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Birim alandan daha fazla gelir getirecek ürünleri yaygınlaştırıyoruz. Salep, mavi yemiş, aronya, tıbbı ve aromatik bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması için çalışmalarımız sürüyor. Modern tarımın gereklerinden olan örtü altı yetiştiriciliğini teşvik ediyoruz. Çocuklara ve öğrencilere tarımı sevdiriyoruz, toprakla buluşturuyoruz. Sera yapımları ve örtü altı yetiştiriciliği fide desteklerimiz ise sürüyor” diye konuştu.