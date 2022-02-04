Başkan Gürsu: "Kar yağışı fındık için faydalı"

Mevsiminde yağan karın fındık mahsulüne zararı olmayacağını, hatta fayda sağlayacağını söyleyen Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Kar suyunun fındığa zararı değil yararı var” dedi.

Kar yağışının fındığa etkisini değerlendiren Haydar Gürsu yaptığı açıklamada, “Fındık iklime çok bağlı bir üründür. Mevsim normalleri dışında gerçekleşen hava olaylarından fındık çabuk etkilenir. Şu anda yağmış olan kar zamanlı yağmıştır. Sıcaklığın yükselmesi ve tekrar soğuk olmadığı sürece, çiftçilerin endişeleneceği bir durum söz konusu değil. Kar yağışının fındık ocaklarına faydası var. Bu mevsimde fındığın en çok ihtiyacı olan kar yağışıdır. Kar yağışını doğal gübre olarak da adlandırmak mümkündür. Allah'ın vermiş olduğu doğal bir nimettir. Kar suyu, topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağlar. Kar, yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin en önemli kaynağıdır. Karda bulunan amonyak, karın erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar” diye konuştu.

Başkan Gürsu, fındıkta şu ana kadar endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını, bundan sonra yaşanabilecek muhtemel don olaylarına karşı çiftçilerin tarım sigortalarını yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.