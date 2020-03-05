İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan halk pazarında

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yoğun mesaisinden fırsat buldukça semt pazarı ziyaretleri yapıyor.


Sabah makamına gelmeden önce Düz Mahalle'de semt pazarına uğrayan Başkan Güler, pazarda yöresel organik ürünlerin satılmasından mutlu oldu. Pazar tezgahlarında market ürünleri yerine yöreye özgü ürünlerini görmekten memnun olduğunu belirten Başkan Güler, esnaf ile bir süre sohbet etti. Semt pazarlarının şehir kültür ve ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Güler, “Pazarda yöresel ürünlerin satılması beni ayrıca memnun etti. Halkımız açısından bu ürünler hem organik hem ucuz. Pazar alanında tespit ettiğimiz sorunları da belediyemizin imkânlarıyla kökten halledip, bu alanı daha modern ve kullanışlı bir hale dönüştüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.