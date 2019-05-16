Başkan Hilmi Güler: “Heyelan sonucu vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar”

Başkan Güler, Ordu'nun Aybastı ilçesinde şubat ayı içerisinde başlayan ve dün itibari ile daha da artan Sağlık Mahallesi'nde, Ordu Valisi Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindekiler ile birlikte heyelan bölgesini gezerek, yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Güler, yaşanan afet sonrası hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini belirterek, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kuruluşlarımız ile yardıma ve desteğe devam ediyoruz. Hem bu kayan binalarla ilgili olarak, OSKİ'nin ilgili birimleri çalışma yapıyor, hem kesintisi olan suları temin ediyoruz. Ayrıca yiyecek yardımı yapıyoruz. İftar ve sahurda da yemek vereceğiz. Şuanda mağdur olan arkadaşlarla ilgili olarak da hem imarda hem de şehircilik ile ilgili diğer birimlerimiz bundan sonraki yerleşim planlarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Dolayısı ile vatandaşlarımız hiçbir şekilde mağdur olmayacaklar” dedi.

“Devletimiz hem güçlü, hem de imkanları gayet iyi” diyen Başkan Güler, “Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu imkanları seferber ettik. Bütün gece de çalışmaları yaptık. Şimdi de çözüm konusunda arkadaşlarımız çalışıp, meseleyi halledeceğiz” şeklinde konuştu.