Başkan Hilmi Güler'e eğitim ödülü

Özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen ‘Ordu Dil Eğitim Kampı' başarı ile sona erdi. Gerçekleştirilen törenle ödüllendirilen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Eğitime katkımız devam edecek” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi ve bin kişilik öğrenci yurdunu Ordu'ya kazandırarak eğitim alanında önemli bir boşluğun doldurulmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in eğitime olan hassasiyeti devam ediyor. Altınordu ilçesinde özel öğretim kurslarına gitme imkânı elde edememiş ama branşlarında iyi olan 81 öğrenciye özel kurs imkânı sunan ve son olarak özel yetenekli öğrenciler için düzenlenen dil kampına verdiği destekle adından söz ettiren Başkan Güler, takdir topluyor.

Özel ödül

Özel yetenekli öğrencilere yönelik 1-28 Temmuz tarihlerinde Ordu'da düzenlenen “Yabancı Dil Eğitim Kampı” sona erdi. Kamp süresince öğrencilere sunduğu imkanlar ve misafirperverliğinden ötürü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e ödülü takdim edildi.

Programda konuşan Başkan Güler, “Bakanlığımız süresince Ordu'nun eğitim alanında gelişimi adına gayret göstermiş biri olarak bu konudaki hassasiyetimiz Başkanlığımız süresince de devam edecektir. Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanları eğitimin ve geleceğinin teminatı çocuklarımızın gelişimi için sonuna kadar açıktır. Tüm çabamız daha güzel bir Ordu, daha güzel bir Türkiye için” diye konuştu.