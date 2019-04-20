Başkan Kaya: "İlçemize çok güzel hizmetler yapacağız"

Başkan Yener Kaya, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Kabadüz İlçe Teşkilatı ile kahvaltıda buluştu. İlçenin geleceği için birlik içinde hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Kaya, "31 Mart yerel seçiminde büyük özveri ile hep birlikte omuz omuza çalıştık. Büyük bir başarıya birlikte imza attık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bu başarımız önümüzdeki beş yıl içinde yapacağımız önemli hizmetlerle devam edecek. Kabadüz ilçemize çok güzel hizmetleri kavuşturacağız" dedi.