İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Kaya maden ocağında

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Belediye Başkanı Yener Kaya, maden ocağında çalışan işçileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Belediye Başkanı Yener Kaya, maden ocağında çalışan işçileri ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.


İlçenin Akgüney Mahallesi'nde bulunan maden ocağını ziyaret eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, işçilerle bir araya geldi. Ekmeğini yerin metrelerce altında kazanan işçilerle bir araya gelen Başkan Yener Kaya, tüm çalışanlara hayırlı mesailer dileğinde bulundu.


İşçilerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kaya, "Ekmeğinizi yerin metrelerce altında kazanmak hem zor hem de annenizin ak sütü kadar helal. Hepinize kazasız belasız, sağlıklı güzel çalışmalar diliyorum. Hepinize kapımız sonuna kadar açık. Bir isteğini olduğunda bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.