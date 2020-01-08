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Başkan Kaya, muhtarların taleplerini dinledi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, muhtarların talep ve şikayetlerini dinledi.


Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz Muhtarlar Derneği tarafından, Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programı düzenlendi. İlçede bir restoranda düzenlenen programa Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bayram, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.


Kahvaltı programında mahalle muhtarları istek ve taleplerini Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'ya anlatarak mahallelerinde yapılması istenilen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.

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