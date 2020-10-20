Başkan Kaya: "Okullarımızda salgına karşı her türlü tedbir alındı"

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Kaya, sınıfları dolaşarak öğrencilerle Kovid-19 tedbirleri hakkında sohbet etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Kaya'ya, Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Karahasan da eşlik etti. Okul Müdürü Karahasan, öğrencilerin sağlığı için tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini aktardı.

Başka Kaya ise, "Pandemi sürecinde okullarımızda salgına karşı her türlü tedbir alındı. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz, olumsuz bir durumun yaşanmaması için çok dikkatliler. Bugünkü okulumuza gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde sınıflarımızı dolaşarak öğrencilerimizden pandemi sürecinde maske takma, fiziksel mesafe ve temizlik konularında çok dikkatli olmalarını istedik" dedi.