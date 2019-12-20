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Başkan Kaya, süt ürünleri fabrikasını inceledi

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Korgan ilçesinde süt ve süt ürünleri fabrikasında incelemelerde bulundu.


Korgan ilçesini ve Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ı makamında ziyaret eden Başkan Kaya, yine ilçede faaliyette olan süt ve süt ürünleri fabrikasında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Süt ve süt ürünleri fabrikasına hayran kaldığını dile getiren Başkan Kaya, tüm çalışanlara işlerinde kolaylık ve bol kazançlar dileklerinde bulundu.


Daha sonra günün anısına birde toplu fotoğraf çekinildi.

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