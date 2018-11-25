Başkan Kaya, yılın son kivi hasadını yaptı

İlçenin Karakiraz Mahallesi'nde Nurettin Çetinkaya isimli bir çiftçinin bahçesini ziyaret eden Belediye Başkanı Yener Kaya, hem kivi topladı, hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Karakiraz Mahallesi'nde büyük kivi bahçelerinin olduğunu hatırlatan Başkan Kaya, kivinin üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

İlçelerinde kivinin yoğun olarak Karakiraz Mahallesi'nde yapıldığına dikkat çeken Kaya, "İlçemizde irili ufaklı birçok çiftçimizin kivi bahçeleri var. Yaklaşık 15 yıl öncesinde fındığa ek ürün olarak teşvik edilen kivi bahçeleri bugün üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Kalitesi ve lezzetiyle çiftçilerimiz kivisini dalında satıyor. Rabbim tüm çiftçilerimize bereket ve bol kazanç versin” dedi.