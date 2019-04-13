Başkan Kaya'dan engellilere destek

Ziyarette Ordu Hasta ve Engelli Haklarını Koruma Derneği Başkanı Göksel Demirel ve üyeleri Başkan Kaya'yı bina girişinde karşıladı.

Ordu Hasta ve Engelli Haklarını Koruma Derneği Başkanı Göksel Demirel, Başkan Kaya'ya derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da Kabadüz Belediyesi olarak engelli kardeşlerine her koşulda her zaman destek olacaklarını aktardı.

Çeşitli ikramların yapıldığı ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.