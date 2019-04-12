Başkan Kaya'ya forma hediyesi

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Başkanı Ramazan Topal ve yönetimi Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı makamında ziyaret ederek forma takdim etti.

Ziyarette Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Başkanı Ramazan Topal, Başkan Kaya'ya takım hakkında bilgiler verdi.

Çok kısa süre öncesinde Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü'nün kurulduğunu anımsatan Başkan Yener Kaya,

“İlçemizin tek takımı olan Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü kısa süre içinde büyük başarı göstererek hepimizin göğsünü kabarttı. Şu an grup 2. olan takımımızla gurur duyuyoruz. İnşallah takımımız diğer karşılaşmalarda da başarılı olarak bir üst gruba çıkacaklarından eminim. Ayrıca yönetim ve oyuncularına gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Başkanı Ramazan Topal ise Belediye Başkanı Yener Kaya'ya güzel dilekleri için teşekkür etti.

Çeşitli ikramların yapıldığı ziyarette bir de günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.