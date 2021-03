Başkan Kibar: “Başarımızın anahtarı ekip ruhu”

Birim müdürleri ile bir araya gelinen istişare ve değerlendirme toplantısında yapılan ve devam eden proje ve hizmetler konuşuldu. Belediyecilikte hizmet memnuniyetinin esas olduğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, vatandaşla kurulacak iletişimde hassas olunması gerektiğine dikkat çekti.

“Doğru İletişim Anahtar Oluyor”

Halkla iç içe olan belediyecilik anlayışı ile görev sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Biz, hemşerilerimize ve Fatsa'mıza hizmetin en iyisini, layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Bizim kapımız, her zaman vatandaşımıza açık. Yaptığımız her hizmetin geri yansımasında vatandaşımızla kurduğumuz iletişim anahtar görevi görüyor. Bu iletişim, her zaman daha yüksek memnuniyete kapı açıyor. Hep birlikte, halkımızın memnuniyetini her gün bir üst seviyeye çıkarmak için gerek siz birim müdürlerimiz gerek müdürlüklerimize bağlı olan personellerimiz daha fazla mesai harcayarak daha hızlı ve güzel işlere imza atmalıyız. Vatandaşlarımızla sosyal ilişkilerimizi en üst seviyeye taşımanın en önemli görevlerimizden birisi olduğunu unutmamalıyız” dedi.

“Fatsa büyüyerek gelişiyor”

Yapılan ve devam eden proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Göreve geldiğinizde imkansızlıklarla, borç yükü altında ezilen belediyemizi bugün, her ay araç filosunu güçlendirerek büyüten konuma getirdik. Fatsa'mızın yıllardır çöp kokusu ile anılan kötü bir imajı vardı. Fatsa'mızın vahşi çöp depolama alanının üzerini ıslah edilerek yeşillendirdik. Havzası ile birlikte Ordu'nun her bölgesine hizmetin daha etkili ve hızlı ulaşacağı konusunda stratejik bir konuma sahip Fatsa'mıza Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde verdiği söz olan OSKİ Genel Müdürlüğünün kurulmasını yaptığımız girişimlerle sonuçlandırdık. OSKİ'yi Fatsa'ya kazandırdık. Böylece, Fatsa'mızın bu zamana dek, alt yapı konusunda geri kalmışlığının, yapılan yatırımlardan yeteri kadar pay alamamasının önüne geçtik. Altyapı eksiklikleri bulunan şehrin kimliğini oluşturan Sevgi, Ata, Barbaros, Beyazıt ve Reşadiye gibi caddelerin altyapı çalışmalarını bitirdik. Üstyapısında oluşacak yayalandırma ve aydınlatma çalışması ile şehrimizi modern ve trafik anlamında rahatlayacağı duruma getiriyoruz. Pandemi döneminde de Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar gerçekleştirdik. Çınar Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne dönüştürüldü. Önümüzdeki ay hizmete açılıyor. Fatsa'mız her geçen gün yatırımlarla gelişerek büyümeye devam ediyor. Evkaf Mahallemizdeki eski çöp alanı olan arazi üzerine yapılacak 100 dönümlük Millet Bahçesi ile yine Evkaf Mahallesi'nde 520 bin m2'lik alanda başlatılacak Kentsel Dönüşüm Projesi Fatsa'mıza değer katacak, vizyon kazandıracak. Fatsa'mıza Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Bir ilçenin ağır ceza merkezi haline gelmesi o ilçenin önemini ve gelişmişliğini gösterir. Yeni Adliye Binası'nın inşa edilmesi ile Fatsa'mıza gelişmişlik yolunda ilerlemesine katkı sağlayacak. Fatsa'mız sadece belediyecilik anlamında değil, şehir olma yolunda da ciddi mesafeler kaydediyor. Bölgede hızla büyüyen ve göç alan Fatsa'mızın yükselen bir ivmesi var. Son 3 yılda 10 binin üzerinde nüfus artışımız oldu. 2020'de Ordu'nun en hızlı büyüyen ilçesi statüsü kazandık. Nüfusumuz 3 bin 914 artarak 123 bin sekiz kişiye ulaştı. Kabuğunu kıran Fatsa'mız her geçen gün eksikliklerini tamamlayan, geleceğe bakış açısında yeni hedefler koyup ulaşma noktasında üstün gayret sarf eden bir ilçe oldu. Bu başarının arkasında belediyemizin her biriminde çalışan personel arkadaşlarımız ve siz müdürlerimizin emeği var. Biz belediye içerisinde birlik ve beraberliğimizi sağlayamasaydık bu hizmetleri başaramazdık. Fatsa'mızı her yönden gelişmiş bir seviyeye çıkarma noktasında büyük gayret ve çabalarımız var. Gayemiz, ekip ruhu anlayışıyla, Fatsa'mızın değerine değer katmak, her bir bireyin yaşamaktan gurur duyduğu, kendini mutlu hissettiği, onlara huzur veren gelişmiş, modern kimlikli şehirler bırakmaktır” diye konuştu.