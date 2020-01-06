Başkan Kibar: "Geleceğimiz için geçmişimize sahip çıkıyoruz"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Geçmiş kültürümüzü, tarihi ayrıcalıklarımızı yeni nesillere aktarmanın topluma yapılacak en iyi hizmetlerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediyemiz tarafından Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Rektörlüğü, Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Orman İşletme Şefliği yetkililerinin katılımıyla turizm toplantısı gerçekleşti. Programda konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Milletler varlığını, saygınlığını, devletinin sosyal ve iktisadi üstünlüğü kendi kültür sistemlerine bağlılıkları ile korur ve devam ettirirler.

Milletler onunla yaşar, onunla ölür. Bugüne kadar maddi ve manevi değer ölçülerinin toplamı olan kültürünü devam ettirememiş ve milli kültürünü kendisinden sonraki nesle miras bırakamamış milletlerin tarihte yabancı kültürlerin istilasına uğradıkları tarihi bir gerçektir. Haznedaroğlu Konağı, Cıngırt Kayası ve Kalesi, Kaleönü Kalesi, Gaga Gölü, Sülükgölü Manastırı gibi ilçemizdeki Kültür ve Tabiat Varlıklarının Planlama Toplantısı'nı gerçekleştirerek, bizleri son derece heyecanlandıran ve yıllardır potansiyeli ortaya çıkarılamayan, tarihi ve kültürel geçmişimizin, saklı kalan detaylarını gün yüzüne çıkaracak çalışmaya başladık. Geçmiş kültürümüzü, tarihi ayrıcalıklarımızı yeni nesillere aktarmanın topluma yapılacak en iyi hizmetlerden biri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.