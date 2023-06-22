Başkan Kibar: “Heyelan ve sel olaylarına karşı teyakkuzdayız”

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçede etkili olan ve bazı noktalarda sele neden olan sağanak sonrası tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Fatsa ilçesinde dün sabah etkili olan sağanak, ev ile işyerlerinde su baskınlarına ve küçük çaplı heyelanlara neden oldu. Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı meydana gelmezken Ilıca Mahallesi ve çevresindeki alanlarda kısmi heyelanlar meydana geldi. Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin bölgede başlattığı çalışmalar ile sürüyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Dün sabah erken saatlerde başlayan aşırı yağış nedeni ile Bolaman, Güvercinlik ve Yenipazar Mahallesi'nde dere taşkını sonucu birçok ev ve işyeri sular altında kalmıştı. Gün boyu tüm ekiplerimiz ile başlattığımız erken müdahale, temizlik ve taşkından arındırma çalışmaları ile yaraları sarmaya çalıştığımız mahallelerimizde bu gece bastıran ani yağışlardan dolayı yeni bir taşkın neticesinde yeniden su baskını meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu ve belediyelerimize bağlı ekipler ile taşkından etkilenen mahallerde sahada aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun süreli yağışlar neticesinde toprak doygunluk seviyesinin üst sınıra çıkması sonucu cuma günü öğle saatlerine kadar devam edecek olan yağışlarda sel, heyelan ve dere taşkınları riskine karşı dikkatli olmanız can ve mal güvenliği açısından çok önemlidir. Hepimize geçmiş olsun” dedi.