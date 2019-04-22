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Başkan Kibar ilk nikahını kıydı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye başkanlık görevine başladıktan sonra ilk nikah merasimini gerçekleştirdi.


Dumlupınar İlkokulu öğretmenlerinden Recep-Sezan Serdar çiftinin oğlu Semih ile Ayhan-Sevil Güler çiftinin kızı Gamze, Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Çiftlerin nikah işlemini Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar gerçekleştirdi. Çiftlerden “Evet” onayı aldıktan sonra evlilik cüzdanını imzalan Başkanı Kibar, geleneği bozmadı ve cüzdanı geline takdim etti.


Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Semih-Gamze çifti için gerçekleştirdiği nikahın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, “Çünkü bu nikah benim göreve başladıktan sonraki ilk nikah işlemim oldu. Ben genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. En kötü günleri böyle olsun” dedi.


Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da nikah merasimi sonrası çiftleri ve ailelerini tebrik ettikten sonra düğünden ayrıldı.


Düğün töreni nikah merasiminin ardından takı ve müzik eğlence ile devam etti.

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