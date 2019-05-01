Başkan Kibar, mağdur vatandaşların yanında

Beraberinde İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Gülderen Aydın, Belediye meclis üyesi Bünyamin Davu ve İslamdağ Mahallesi Muhtarı Server Horoz ile birlikte afetten evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar mağdur olan vatandaşların faydalanabileceği konular hakkında kendilerini bilgilendirdi ve haklarına müracaatları konusunda ikna etti.

Başkan Kibar, taş ocakları ile alakalı hukuki sürecin de takipçisi olacaklarını belirtti. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, afet bölgesinde ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Gülderen Aydın ile birlikte zarar gören evleri incelediler sonrasında ise bir vatandaşın evinin balkonunda oturarak mağdur vatandaşlarla görüştüler.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, mağdur vatandaşları afet konutları yaptırabilmesi için evrak imzalamaları konusunda çok az süreleri kaldığını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise mağdur vatandaşlara evrak imzalamaları halinde yerlerinden olmayacaklarını bir afet evi sahip olabilmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Vatandaşlar Başkan Kibar'ın tavsiyelerini dikkatle dinleyerek olumlu yaklaştıkları gözlendi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Gülderen Aydın ile birlikte yapımı devam eden İslamdağ sınırlarından geçen Korgan yolu güzergahında taş ocağı mevkisinde zarar gören devasa istinat duvarlarını da inceledi.