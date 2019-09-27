Başkan Kibar, öğrencilerle 'İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı

Başkan İbrahim Etem Kibar burada yaptığı açıklamada, “Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Gece-gündüz demeden hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için büyük fedakârlık ve özveriyle çalışan itfaiye teşkilatımızın İtfaiye Haftası kutlu olsun” diye konuştu.

İtfaiye Haftası'nı kutlamaya gelen ve stantta itfaiyecilerden bilgi alan Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri ile de sohbet eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kendilerine derslerinde başarılar diledi.

Öğrenciler de yaptıkları açıklamalarda büyüklerine seslenerek, “İtfaiyeciler bir yangında canla başla can ve mal kaybını önlemek için çalışırlar. Büyüklerimiz bir mesire alanında piknik yaptıkları zaman yaktıkları ateşi tamamen söndürmeden alandan ayrılmasınlar ki milli servet yok olmasın” dediler.