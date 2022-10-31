Başkan Kibar: “Otomasyon sistemine geçen Ordu'da tek, Türkiye'de ise ilk 100 belediyeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Fatsa Belediye Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Türkiye'de bin 387 belediye içerisinde E-Belediye projesi çerçevesinde otomasyon sistemine geçen Ordu'da tek, Türkiye'de ise ilk 100 belediyeden biri olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

E-Belediye projesi çerçevesinde belediye otomasyon sistemi ile ilgili İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Proje Koordinatörü Şükrü Çiçek, Eğitim Uzmanları Nihat Yüceyürek, Funda Aksu, Safa Bahadır Çağlar, Kemal Tosun, Cem Karagöz ve Leyla Köroğlu tarafından belediye personeline iki günlük eğitim verildi. Verilen eğitimlerin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “E-Belediye otomasyon sistemi ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak başlayan çalışmalarımızın büyük bölümünü tamamladık ve hafta sonu iki gün kurum personelimize kullanıcı eğitimleri verdirdik. İçişleri Bakanlığının belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda toplayan otomasyon sistemiyle halkımız daha hızlı ve kaliteli bir hizmete kavuşmuş olacak. Belediyemizin 31.10.2022 Pazartesi günü itibarıyla yeni sisteme geçişini sağlamış bulunuyoruz. İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ekibine verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ederim” dedi.