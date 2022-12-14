Başkan Kibar: "Yaptığımız yıkımlar ile ilçemizi estetik ve modern görünüme kavuşturacağız"

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından şehirde kötü görüntü oluşturan metruk binalar yıkılıyor. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 26 metruk yapıyı ortadan kaldırdıklarını, aralık ayı sonuna kadar 11 metruk binanın daha sırasıyla yıkılacağını, şehrin estetik ve modern görünüme kavuşacağını söyledi.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan ve mahalle sakinlerini de tedirgin eden binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile yasal işlemlerinin yapılmasının ardından, Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Vatandaş şikayetleri ve bölge taramaları sonucunda şimdiye kadar tespiti yapılan 26 metruk binanın yıkımı gerçekleştirilirken, yılsonuna kadar 11 metruk binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek.

Metruk yapıların ortadan kaldırmasıyla birlikte şehrin çehresini değiştirdiklerini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu yapıların belirlenen program çerçevesinde yıkıldığını söyledi. Başkan Kibar, “Metruk binalar konusunda mahalle sakinleri ve muhtarlarından şikayetler alıyoruz. Bu binaların farklı amaçlar için kullanıldığı, bağımlıların buraları mesken tuttuğunu duyuyoruz. Bu tür olaylara geçit vermemek için Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün kontrolünde encümen kararları çıkartılıyor. Daha sonra bu binaların sahiplerinden onay alınarak yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar 26 metruk bina yıktık, önümüzdeki süreçte tespit ettiğimiz 11 metruk binayı yıkacağız. Eski yerleşim merkezi olması dolayısıyla şehrimizde çok sayıda ömrünü tamamlamış metruk yapılar bulunmaktadır. Yaptığımız yıkımlar ile Fatsa'mızı daha estetik ve daha modern görüntüye kavuşturuyoruz” dedi.