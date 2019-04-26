Başkan Kibar yardımcılarını atadı

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcılarına Mimar Ruhi Özbay ve Mali Müşavir Ercan Yurttaş'ı atadıklarını açıkladı.

Başkan Kibar Belediye başkan yardımcılarının atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Fatsa Belediye Başkanlığı'nı açık oy farkı ile kazanan İbrahim Etem Kibar, göreve başladıktan sonra belediye içerinde liyakat sahibi kişileri göreve getirerek hizmetin kalitesini gözle görülür farkla artırmaya başladı. Bu bağlamda Belediye Başkan Yardımcılıklarına Mimar Ruhi Özbay ve Mali Müşavir Ercan Yurttaş atandı.

"Fatsa Belediyesi liyakat ve ehliyet sahibi kadrolarla yönetilecek"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, titiz bir çalışma ve geniş kapsamlı istişareler sonucunda başkan yardımcılarını belirlediklerini ifade ederek, “Mimar Ruhi Özbay ve Mali Müşavir Ercan Yurttaş'ı Başkan Yardımcılarım olarak atamalarını yaptım. Fatsamız için hayırlı olmasını diliyorum. Liyakat ve ehliyet sahibi olmaları ayrıca, sahip oldukları bilgi ve birikimleri ile ortaya koyacakları hedefler ve ortak aklı önceleyen anlayışları sayesinde Fatsamıza değer katacaklarına inanıyorum” dedi.

"Fatsa'da adeta gönüllerin fatihi olacağız"

Tecrübeleri ile Fatsa'nın beklentilerine cevap verebilecek yardımcıları ile Fatsamıza hizmet yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini belirten Başkan Kibar, “Hemşehrilerimizin daha iyi hizmetlerle buluşturulmasını ve her alanda yaşam şartlarının iyileştirilmesini Belediye olarak çok önemsiyoruz. Belediyecilik anlayışımız bu temele yaslanıyor” diye konuştu.

Fatsa'nın temel sorunlarını çözerek, ülkemizde adından söz ettiren bir Fatsa kuracaklarına işaret eden Başkan Kibar, “2023 vizyonu ile seçim çalışmaları boyunca işaret ettiğimiz 'gönül belediyeciliği' anlayışımız ile Fatsalının gönlüne dokunacak, gönüller arasında köprüler kuracak, sağlam ilişkiler inşa edecek olan her bir çalışanımız, Fatsa'da adeta gönüllerin fatihi olacaklardır" şeklinde konuştu.

"Tüm tecrübe bilgi ve birikimimi Fatsa ve Fatsalı için kullanacağım"

Fatsa Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Mimar Ruhi Özbay ise yaptığı açıklamada, “Sayın Başkanımızın çizdiği hedefler doğrultusunda, üstlenmiş olduğumuz misyon ve 2023 vizyonu ile Fatsamızın geleceğini yeniden inşa edeceğiz. Biz bu onurlu yolculuğa Fatsamızın geleceğine hizmet etmek için çıktık. Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'a beni bu göreve layık gördüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Tüm tecrübe bilgi ve birikimimi Fatsa ve Fatsalı için kullanacağım” dedi.

"Hizmetin bir parçası olacağım için gururluyum"

Diğer Başkan Yardımcısı Ercan Yurttaş da yaptığı açıklamada, “Bu göreve layık görülmem beni ziyadesi ile memnun etmiştir. Sevinçliyim çünkü Fatsa'ya hizmet edeceğim, gururluyum bu onurlu hizmetin bir parçası olacağım, umutluyum çünkü İbrahim Etem Kibar ile çalışacağım” diye konuştu.